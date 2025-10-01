В ДВФУ появилась Молодежная лаборатория исторического материаловедения

В Дальневосточном федеральном университете начала работу уникальная Молодежная лаборатория исторического материаловедения. Её задача — изучать артефакты с помощью современных технологий, включая строящийся синхротрон «Русский источник фотонов».
Ученые-материаловеды, физики и IT-специалисты объединят усилия с историками, чтобы исследовать объекты культурного наследия методами естественных наук.
Как отметил директор Института наукоемких технологий Сергей Голик, это формирует принципиально новую междисциплинарную повестку для всего региона.
Лаборатория станет подготовительной базой для работы на установке класса «мегасайенс». По словам директора Дальневосточного центра синхротронных исследований Сергея Звонарева, это «кузница кадров и идей», где к запуску синхротрона будет сформирована команда специалистов.