Россиянам рекомендовали отказаться от посещения Мадагаскара

«Посольство усилило внутренние меры безопасности и выпустило рекомендации находящимся на острове российским гражданам соблюдать осторожность и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, а туристам, планирующим поездку в страну, — отложить ее до нормализации обстановки», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС.