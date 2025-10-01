Пассажиров РЖД начнут пускать в поезда по биометрии

Пулковский аэропорт в Санкт-Петербурге был выбран в качестве пилотного объекта для проведения испытаний новых биометрических технологий. С июня здесь осуществляется проверка регистрации и посадки пассажиров с использованием систем распознавания лиц и ладоней. Как сообщили представители пресс-службы авиагавани, тестирование продолжится до конца текущего года, а запуск сервиса в пилотном режиме для ограниченного круга пользователей запланирован на 2026 год. В свою очередь, в аэропорту Шереметьево выразили готовность внедрить аналогичную технологию сразу после внесения соответствующих изменений в нормативные акты.