287 телефонов должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии территориальное управление Росимущества выставило на открытые торги 287 мобильных телефонов, изъятых в рамках исполнительных производств. Аукцион состоится в конце месяца, 29 октября, через электронную площадку «РТС-тендер».
На продажу представлен широкий ассортимент устройств. В лотах значатся iPhone различных моделей (от 5S до 14 Pro Max), смартфоны Samsung, Xiaomi (включая линейки Redmi и Poco), Honor, Realme, Tecno, Infinix и другие бренды.
Состояние техники разное, часть устройств продается в комплекте с зарядными устройствами, чехлами, сим-картами или картами памяти. В описании некоторых позиций указано отсутствие IMEI, что может свидетельствовать о неисправности.
Помимо смартфонов, на аукционе представлены ноутбуки (Lenovo, HP, Acer, Apple MacBook), бензопилы различных марок, лодки с комплектующими, текстильные изделия и товары народного потребления.
Прием заявок на участие в торгах продлится еще три недели — до 23 октября.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.