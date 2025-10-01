Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

287 телефонов должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии распродадут 287 конфискованных телефонов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии территориальное управление Росимущества выставило на открытые торги 287 мобильных телефонов, изъятых в рамках исполнительных производств. Аукцион состоится в конце месяца, 29 октября, через электронную площадку «РТС-тендер».

На продажу представлен широкий ассортимент устройств. В лотах значатся iPhone различных моделей (от 5S до 14 Pro Max), смартфоны Samsung, Xiaomi (включая линейки Redmi и Poco), Honor, Realme, Tecno, Infinix и другие бренды.

Состояние техники разное, часть устройств продается в комплекте с зарядными устройствами, чехлами, сим-картами или картами памяти. В описании некоторых позиций указано отсутствие IMEI, что может свидетельствовать о неисправности.

Помимо смартфонов, на аукционе представлены ноутбуки (Lenovo, HP, Acer, Apple MacBook), бензопилы различных марок, лодки с комплектующими, текстильные изделия и товары народного потребления.

Прием заявок на участие в торгах продлится еще три недели — до 23 октября.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.