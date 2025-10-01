Российская налоговая ищет Моргенштерна*

«Задолженность 27-летнего певца — 683 тысячи рублей», — пишет telegram-канал SHOT. В конце августа Моргенштерн окончательно оборвал свои бизнес-связи с РФ, закрыв ИП. Несмотря на уход из бизнеса, у Моргенштерна осталась элитная недвижимость в Подмосковье. В январе 2025 года в рамках уголовного дела было арестовано имущество артиста на сумму свыше 200 миллионов рублей. Речь идет о доме с гаражом общей площадью 973 квадратных метра и земельном участке почти 10 соток в деревне Леоново. За этот особняк рэпер до сих пор выплачивает ипотеку.