Шесть подростков из четырех регионов РФ задержали за террористическую деятельность

«Следственным комитетом РФ во взаимодействии с ФСБ России предотвращен ряд преступлений террористического характера, в которые были вовлечены несовершеннолетние», — сообщили представители СК в telegram-канале ведомства. Как заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны несовершеннолетние из Челябинской, Оренбургской, Брянской областях и Республике Башкортостан. Большинству фигурантов уже предъявлены обвинения по статьям о публичных призывах к терроризму, участии в деятельности запрещенных организаций и приготовлении к совершению теракта.