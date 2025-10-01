В Краснодаре остановились 9 трамвайных маршрутов из-за отключения света

В Краснодаре остановились 9 трамвайных маршрутов утром 1 октября. Причиной стало отключение света, сообщает Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление. Из-за отключения электроэнергии остановились трамваи № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 21.
Общественный транспорт не ходит по улице Коммунаров от улицы Длинной до улицы Гоголя, по улице Горького от улицы Октябрьской до улицы Базовской и по улице Гоголя от улицы Коммунаров до улицы Базовской.
Из-за отключения света троллейбусы № 12 направили от улицы Благоева — Вокзал — ул. Благоева, от Стадиона Кубань по Северным мостам — ул. Благоева, № 6 от улицы Герцена — ЦКР — ул. Герцена, № 8 от ЮМР — Тургеневский мост — ЮМР, № 10 Депо 1 — ЦКР — Депо 1.
Пассажиров просят быть внимательными и планировать маршрут с учетом изменений.