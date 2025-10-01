Узбекистанские гребцы стали призерами соревнований на Кубок губернатора Приморского края

Спортсмены Узбекистана завоевали серебряные и бронзовые медали в соревнованиях по гребле на каноэ на дистанции 200 и 500 метров в парном и одиночном разрядах.
Международные соревнования на Кубок губернатора Приморского края по гребле на байдарках, каноэ и лодках «Дракон» прошли на гребной базе «Олимпийская» в городе Партизанске Приморского края.
Впервые международные старты подобного уровня организовали на акватории озера Теплое — исторического центра гребного спорта Приморья. На дистанции озера вышли спортсмены национальных сборных команд России, Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, Китая и Филиппин, как в одиночных, так и в парных заездах.
Спорт укрепляет дружбу, объединяет страны, а подобные соревнования — это не только гонки, но и праздник мира и уважения.