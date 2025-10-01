Более 58 тысяч жителей Иркутской области получают повышенную пенсию

Более 58 тысяч жителей Иркутской области старше 80 лет получают повышенную пенсию. Она включает в себя гарантированную фиксированную выплату. Эта сумма ежегодно меняется. В 2025 году ее размер составляет 8 907,70 рублей. Для пенсионеров старше 80 лет выплата удваивается: до 17 815,40 рублей для южных регионов и до 23 160,02 рублей для северных. Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на Отделение Социального фонда России по Иркутской области.
— Граждане, которые являются инвалидами первой группы, фиксированную выплату в повышенном размере получают независимо от возраста, — уточнил управляющий Отделением Социального фонда Алексей Макаров.
Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, автоматически получают надбавку по уходу. В Приангарье ее сумма варьируется от 1314 рублей до 1708,20 рубля.