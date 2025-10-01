WSJ рассказала, почему военные НАТО в Арктике боятся теплой погоды

Даже не самая низкая температура в сочетании с ветром и дождем грозит переохлаждением и другими холодовыми травмами. С таянием льда логистика и передвижение по этим широтам становятся сложнее и непредсказуемое, а кишащие комарами и мошками болота затрудняют передвижение войск, а дренажу мешает вечная мерзлота под болотами. Кроме того, в них может утонуть военная техника. Мох осенью может быть обманчив и обрушиваться под тяжестью ботинка, из-за чего солдаты намокают по пояс.