Автобусы из Самары и Тольятти до аэропорта запустят в ноябре

Тариф, по которому будет работать маршрут, утвержден профильным комитетом регионального правительства для перевозок в пригородном сообщении и составит 2,69 рубля за одного пассажира за каждый километр пути. То есть билет на поездку от железнодорожного вокзала до аэропорта будет стоить около 150 рублей. Предусмотрен и тариф на провоз багажа — 40 копеек за каждый километр пути.