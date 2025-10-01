В Евпатории отремонтировали библиотеку имени Леси Украинки

Ремонт библиотеки имени Леси Украинки в Евпатории провели по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации городского округа.
Во время работ специалисты утеплили фасад, обновили внутреннюю отделку здания и привели в порядок пять помещений общей площадью более 200 квадратных метров. Для маломобильных посетителей смонтировали пандус со специальной системой вызова персонала. Также для них оборудовали санузел и уложили тактильную плитку.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.