В Иркутске работникам вернули более 2,3 млн рублей зарплатных долгов

Благодаря вмешательству прокуратуры Октябрьского района Иркутска сорок работников наконец-то получили заработанные деньги. У индивидуального предпринимателя, занимающегося торговлей канцелярскими товарами, скопилась внушительная задолженность по зарплате за летние месяцы — с июня по август 2025 года. Об этом сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона.
— Установлено, что перед 40 работниками образовалась задолженность по оплате труда в размере более 2,3 млн рублей, — сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура не осталась в стороне от вопиющего нарушения трудовых прав граждан. Сразу же было внесено представление работодателю с требованием немедленно устранить нарушения. Предпринимателю пришлось подчиниться — все долги перед сотрудниками были полностью погашены.