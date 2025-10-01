Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске работникам вернули более 2,3 млн рублей зарплатных долгов

Работодатель задолжал зарплату 40 сотрудникам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Благодаря вмешательству прокуратуры Октябрьского района Иркутска сорок работников наконец-то получили заработанные деньги. У индивидуального предпринимателя, занимающегося торговлей канцелярскими товарами, скопилась внушительная задолженность по зарплате за летние месяцы — с июня по август 2025 года. Об этом сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона.

— Установлено, что перед 40 работниками образовалась задолженность по оплате труда в размере более 2,3 млн рублей, — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура не осталась в стороне от вопиющего нарушения трудовых прав граждан. Сразу же было внесено представление работодателю с требованием немедленно устранить нарушения. Предпринимателю пришлось подчиниться — все долги перед сотрудниками были полностью погашены.