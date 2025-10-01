В Иркутске работникам вернули более 2,3 млн рублей зарплатных долгов

Благодаря вмешательству прокуратуры Октябрьского района Иркутска сорок работников наконец-то получили заработанные деньги. У индивидуального предпринимателя, занимающегося торговлей канцелярскими товарами, скопилась внушительная задолженность по зарплате за летние месяцы — с июня по август 2025 года. Об этом сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона.