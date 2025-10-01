Ричмонд
23 возгорания потушили за сутки в Ростовской области

Суточную статистику происшествий опубликовали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за сутки 30 сентября потушили восемь техногенных и 15 ландшафтных пожаров, а также ликвидировали последствия четырех ДТП. Статистику опубликовали в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

Всего на местах происшествий от экстренного ведомства задействовали 244 человека и 61 единицу технику.

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 1 октября. День должен пройти с переменной облачностью, возможны небольшие осадки. Ветер прогнозируют восточный и юго-восточный 8−13 м/с, местами с порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха днем составит +8−13, местами ожидается до +18 градусов. В отдельных территориях сохранится пожароопасность.

