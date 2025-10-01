23 возгорания потушили за сутки в Ростовской области

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 1 октября. День должен пройти с переменной облачностью, возможны небольшие осадки. Ветер прогнозируют восточный и юго-восточный 8−13 м/с, местами с порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха днем составит +8−13, местами ожидается до +18 градусов. В отдельных территориях сохранится пожароопасность.