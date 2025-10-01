Лукашенко сказал, что Беларусь готова нарастить поставки товаров в Нигерию

Лукашенко отметил, что Беларусь придает большое значение углублению двусторонних связей с Нигерией и видит в них серьезный потенциал для дальнейшего сотрудничества. По его словам, успешная реализация совместного проекта по механизации сельского хозяйства откроет новые возможности для взаимодействия в самых разных областях.