Лукашенко сказал, что Беларусь готова нарастить поставки товаров в Нигерию. Об этом президент Беларуси сообщил в поздравлении, которое направил президенту Нигерии Болу Тинубе и народу этой страны по случаю 65-й годовщины обретения независимости.
«Нигерийцы могут по праву гордиться достижениями своего государства за период его самостоятельного развития: крепкой экономикой, высокими демографическими показателями и заслуженным авторитетом в регионе и мире», — говорится в тексте обращения.
Лукашенко отметил, что Беларусь придает большое значение углублению двусторонних связей с Нигерией и видит в них серьезный потенциал для дальнейшего сотрудничества. По его словам, успешная реализация совместного проекта по механизации сельского хозяйства откроет новые возможности для взаимодействия в самых разных областях.
Белорусский лидер подтвердил готовность Минска увеличить поставки техники, продовольствия и других необходимых товаров, а также оказывать содействие в решении текущих задач социально-экономического развития ради улучшения благосостояния населения.
В завершение обращения Лукашенко пригласил Болу Тинубу посетить Беларусь в любое удобное время и пожелал ему крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Нигерии — мира и согласия.
