Лукашенко сказал, что Беларусь готова нарастить поставки товаров в Нигерию

Александр Лукашенко сказал о готовности Беларуси увеличить в Нигерию поставки продовольствия и техники.

Источник: Комсомольская правда

Лукашенко сказал, что Беларусь готова нарастить поставки товаров в Нигерию. Об этом президент Беларуси сообщил в поздравлении, которое направил президенту Нигерии Болу Тинубе и народу этой страны по случаю 65-й годовщины обретения независимости.

«Нигерийцы могут по праву гордиться достижениями своего государства за период его самостоятельного развития: крепкой экономикой, высокими демографическими показателями и заслуженным авторитетом в регионе и мире», — говорится в тексте обращения.

Лукашенко отметил, что Беларусь придает большое значение углублению двусторонних связей с Нигерией и видит в них серьезный потенциал для дальнейшего сотрудничества. По его словам, успешная реализация совместного проекта по механизации сельского хозяйства откроет новые возможности для взаимодействия в самых разных областях.

Белорусский лидер подтвердил готовность Минска увеличить поставки техники, продовольствия и других необходимых товаров, а также оказывать содействие в решении текущих задач социально-экономического развития ради улучшения благосостояния населения.

В завершение обращения Лукашенко пригласил Болу Тинубу посетить Беларусь в любое удобное время и пожелал ему крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Нигерии — мира и согласия.

Ранее Лукашенко обратился к белорусским пенсионерам, сказав о качестве жизни.

А еще мы писали, что макет ракеты «Орешник» стоит в кабинете Лукашенко.

Также порядок возврата платежей в ЕРИП изменился в Беларуси с 1 октября.

