В Красноярске открыли мемориальный знак герою труда

Табличку установили на доме № 1 на Красной площади. В нем Степан Ермолаев прожил 37 лет, посвятив 58 лет работе на Красноярском заводе комбайнов.
В мэрии отметили, что Степан Александрович делал самые сложные запчасти для оборудования Красноярской ГЭС, автозавода в Москве и моста через Енисей. У него было клеймо, которое обозначало особое доверие и подтверждало право проводить контроль качества изделий. Степан Ермолаев получил государственную премию СССР, звание героя социалистического труда, орден Ленина и золотую медаль «Серп и Молот». Скончался красноярец в 2006 году.
«Это был уникальный человек, настоящий труженик. Он мог сутками не вылезать с завода, восхищался красотой металла. Мы как-то всю ночь штамповали детали для одной конструкции — штук 50 осей сделали. Я был тогда молодым инженером. Степан Александрович стал для меня примером трудолюбия и профессионализма», — отметил председатель первичной организации ветеранов Красноярского завода комбайнов Иван Кисляк.
На открытие мемориала пришли родственники Степана Ермолаева, ветераны завода комбайнов, представители районной администрации, студенты и активные жители района.
«У Степана Александровича осталось трое детей, шестеро внуков и шестеро правнуков. Мы очень им гордимся. Недавно его старший внук Владимир получил медаль “За отвагу”. Он принимал участие в освобождении Донбасса. Героизм — это наше семейное», — сказала его дочь Ольга Макарова.
Напомним, таблички в честь писателей, художников, героев труда и других уважаемых людей появляются в Красноярском крае в рамках проекта «Наследие Красноярского края» с 2014 года.
«Каждый мемориальный знак дополнен современным QR-кодом. Достаточно навести камеру телефона — и вы мгновенно попадаете на официальный портал Красноярского края. Там собрана подробная биография и ключевые достижения этих выдающихся людей. Технологии помогают нам оживить историю», — отметил руководитель администрации Железнодорожного района Евгений Сёмкин.