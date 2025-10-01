В Красноярске открыли мемориальный знак герою труда

«Это был уникальный человек, настоящий труженик. Он мог сутками не вылезать с завода, восхищался красотой металла. Мы как-то всю ночь штамповали детали для одной конструкции — штук 50 осей сделали. Я был тогда молодым инженером. Степан Александрович стал для меня примером трудолюбия и профессионализма», — отметил председатель первичной организации ветеранов Красноярского завода комбайнов Иван Кисляк.