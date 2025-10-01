Атмосферное давление в Москве побило рекорд

«В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности… Вчера в городе было 766,1 миллиметра ртутного столба, что стало абсолютным максимумом для 30 сентября, начиная с 1942 года. Сегодня в 09.00 в Москве барометры показали 763,9 миллиметра ртутного столба. Это тоже рекорд максимального атмосферного давления для 1 октября. Побит прежний максимум, державшийся с 1975 года, когда было 1018,0 гПа (763,5 миллиметра ртутного столба)», — рассказал Тишковец.