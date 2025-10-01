Один туалет на 100 детей и обучение в три смены: сёлам Приморья не хватает школ

В селе Пожарское Пожарского муниципального округа здание школы № 7 было снесено в связи с аварийным состоянием в 2024 году. Новую школу обещали построить и сдать в эксплуатацию к 1 сентября 2026 года, но строительство до сих пор не начато. Образовательный процесс перенесён в маленькое здание бывшего интерната, в котором невозможно соблюсти условия для общеобразовательного процесса.
В здании, которое временно занимает Пожарская школа № 7, очень тесные кабинеты, но не хватает и их. По словам местных жителей, в условиях дефицита помещений в одном кабинете могут одновременно заниматься два — три класса. Старшеклассникам приходится сидеть и писать за партами, рассчитанными на младших школьников, что не соответствует СанПиН 2.4.2.2821−10 и негативно влияет на здоровье подростков.
В школе обучаются в две смены ребята из населённых пунктов Пожарское, Никитовка и совхоза Пожарский. На сто детей — одна санитарная комната на два унитаза. Часть учебного времени ребята тратят на то, чтобы отстоять очередь в санузел.
В здании нет места для занятий физкультурой и раздевалок. В хорошую погоду ученики занимаются на улице, где придётся, например, бегают вокруг памятника на площади перед сельским клубом, покрытой брусчаткой, а не амортизирующим резиновым покрытием, а в плохую погоду — тренируются в помещении клуба. Чтобы в него попасть, детям нужно переходить федеральную трассу «Уссури» по нерегулируемому пешеходному переходу. Раздевалки в здании клуба нет тоже, и само помещение, предоставленное для уроков физкультуры, для занятий спортом не приспособлено, и оно плохо отапливается в холодный сезон, температура может достигать всего +7 градусов, и ученики вынуждены заниматься спортом в верхней одежде. Другой житель уточняет, что стадион у бывшего сада-интерната есть, но находится в запущенном состоянии, и никто не собирается выделять силы и средства, чтобы навести на нём порядок.
Здание интерната, отведённое ученикам, не сильно новее старого здания школы, снесённого из-за аварийного состояния. Из-за старости в кабинетах не открываются окна с рассохшимися деревянными рамами, помещения кабинетов (в которых, как было сказано выше, одновременно может заниматься несколько классов с несколькими учителями) невозможно проветрить. Зимой кабинеты сильно промерзают.
В школе нет актового зала или хотя бы отдельного кабинета для кружков дополнительного образования, проведения праздников, внеклассных мероприятий и так далее. В каникулярное время пришкольный оздоровительный лагерь на 50 человек ютится в маленьком душном помещении класса.
Также губернатора просят помощи со строительством школы жители посёлка Липовцы Октябрьского округа. В посёлке проживают 5159 человек, на территории посёлка находятся две школы. Школа № 1 сейчас закрыта, так как находится в аварийном состоянии, здание признали непригодным для обучения. Липовецкая школа № 2, где сейчас обучаются дети из обеих школ, рассчитана на 300 детей, а сейчас там ежедневно находятся около 600 учеников и педсостав двух образовательных организаций. Дети учатся в три смены, наполняемость классов достигает 35 человек, помещений для проведения внеклассных мероприятий и работы кружков и секций нет. Часть уроков приходится проводить в сельском доме культуры.
Школа № 2 построена в 1955 году и также нуждается в капитальном ремонте. (Закрытая Липовецкая общеобразовательная школа № 1 была построена в 1948 году). Жители посёлка акцентируют внимание на ветхих деревянных перекрытиях здания, а также отсутствие дверей в раздевалках, где дети переодеваются перед уроками физкультуры.
Местные жители подчёркивают, что пгт Липовцы является моногородом и имеет право на государственную поддержку. Сельчане просят выделить денежные средства на строительство одной большой школы, что будет более целесообразным, чем капитальный ремонт двух зданий, которые в ближайшем будущем придут в негодность. Жители готовы потерпеть обучение в переполненной ветхой школе в качестве временной меры, пока будет строиться новое здание, но строительство школы, в отличие от ситуации в Пожарском, даже не было анонсировано.
Приморцы предупреждают, что закрытие школ приведёт к оттоку населения. В Липовцах уже агонизировало градообразующее предприятие, «из процветающего посёлка с населением 15000 жителей превратились в село с 5000 населения!».
Также приморцы в преддверии «Прямого разговора» обращали внимание губернатора на низкие зарплаты сельских учителей, что приводит к жёсткому дефициту кадров.