Один туалет на 100 детей и обучение в три смены: сёлам Приморья не хватает школ

В здании нет места для занятий физкультурой и раздевалок. В хорошую погоду ученики занимаются на улице, где придётся, например, бегают вокруг памятника на площади перед сельским клубом, покрытой брусчаткой, а не амортизирующим резиновым покрытием, а в плохую погоду — тренируются в помещении клуба. Чтобы в него попасть, детям нужно переходить федеральную трассу «Уссури» по нерегулируемому пешеходному переходу. Раздевалки в здании клуба нет тоже, и само помещение, предоставленное для уроков физкультуры, для занятий спортом не приспособлено, и оно плохо отапливается в холодный сезон, температура может достигать всего +7 градусов, и ученики вынуждены заниматься спортом в верхней одежде. Другой житель уточняет, что стадион у бывшего сада-интерната есть, но находится в запущенном состоянии, и никто не собирается выделять силы и средства, чтобы навести на нём порядок.