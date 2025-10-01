Из Красноярска возобновили прямые рейсы на остров Фукуок

На остров Фукуок возобновили прямые рейсы из Красноярска. Об этом сообщили в международном аэропорту города. Самолеты на крупнейший остров Вьетнама не летали из Красноярска больше пяти лет — с 2020 года, когда началась пандемия. Рейсы запускает авиакомпания AZUR air. Она включила маршрут в зимнее расписание 2025/2026.