Из Красноярска возобновили прямые рейсы на остров Фукуок

На остров Фукуок возобновили прямые рейсы из Красноярска. Об этом сообщили в международном аэропорту города. Самолеты на крупнейший остров Вьетнама не летали из Красноярска больше пяти лет — с 2020 года, когда началась пандемия. Рейсы запускает авиакомпания AZUR air. Она включила маршрут в зимнее расписание 2025/2026.
С 5 ноября самолеты будут летать три раза в двенадцать дней на воздушных судах Boeing 767−300 и Boeing 757−200. Время в пути составит 7 часов 50 минут. Стоимость — от 90 тысяч рублей в одну сторону.
Также улететь на Фукуок можно авиакомпаниями «Россия» и «Uzbekistan Airways». Они предлагают рейсы с пересадкой в Иркутске (от 42 тысяч рублей в одну сторону) и Ташкенте (от 94 тысяч рублей в одну сторону) соответственно.