В Приморье полицейские задержали подозреваемых в убийстве амурского тигра

В Приморском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве краснокнижного амурского тигра, части тела которого 24 сентября нашли в автомобиле на автодороге «Раздольное — Хасан». Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, в багажнике иномарки были обнаружены части тела животного, предварительно, тигра.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных. Прокуратура Приморского края контролирует его расследование.

