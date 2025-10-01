В Приморье полицейские задержали подозреваемых в убийстве амурского тигра

Напомним, в багажнике иномарки были обнаружены части тела животного, предварительно, тигра.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных. Прокуратура Приморского края контролирует его расследование.
