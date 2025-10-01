В Приморье полицейские задержали подозреваемых в убийстве амурского тигра

В Приморском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве краснокнижного амурского тигра, части тела которого 24 сентября нашли в автомобиле на автодороге «Раздольное — Хасан». Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.