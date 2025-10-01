В Иркутской области расширяют меры поддержки для пожилых людей

— Правительство Иркутской области постоянно работает над расширением числа мер поддержки для пожилых граждан. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья» ведется работа по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Кроме того, в конце прошлого года утверждена и действует региональная программа «Активное долголетие», — отметил Губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
Сегодня в регионе действует 15 учреждений соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также три стационарных отделения. Ежегодно их услугами пользуется более 3,5 тысяч человек, которые утратили возможность к самообслуживанию и нуждаются в помощи. Ежегодно все проживающие в данных учреждениях проходят диспансеризацию и вакцинацию.
В рамках развития внестационарных форм социального обслуживания в регионе развивается оказание помощи пожилым на дому. При этом количество получателей услуг на дому ежегодно увеличивается, в настоящее время соцуслугами обеспечены свыше 13,5 тысяч человек. С 2019 года в рамках надомного обслуживания внедряются технологии работы с гражданами, страдающими деменцией.
Ведется развитие сети Школ ухода, где организуют обучение родственников и специалистов учреждений по оказанию помощи пожилым. Всего в Иркутской области действует 45 школ, услугами которых в текущем году воспользовались более 1,6 тысячи человек. Другой формой поддержки родственного и семейного ухода является создание приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. Создано 69 приемных семей, в которых проживает 75 граждан. Всего за шесть лет действия областного закона о приемных семьях для пожилых граждан в такие семьи было принято 165 человек. Мера поддержки наиболее востребована в сельской местности.
Для повышения доступности соцуслуг для жителей сельских территорий также созданы 40 мобильных служб, которыми оказана помощь порядка 5000 гражданам. Они занимаются доставкой граждан пожилого возраста в медицинские учреждения для профилактических осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения. В 2025 году услуги по доставке в медицинские организации предоставлены 3,4 тысячам гражданам пожилого возраста.
Для борьбы с одиночеством и оторванностью пожилых людей от социальной жизни в учреждениях, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства региона, созданы отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. В них работают психологи, организуется занятость и досуг, проводятся мероприятия активного долголетия. Услуги в этих отделениях получают более 750 человек.
Напомним, в сентябре в Иркутске на базе регионального ресурсного многопрофильного центра «РОСТ» был открыт первый в системе социального обслуживания населения Центр активного долголетия «Импульс». На открытии присутствовал глава региона Игорь Кобзев. Задача Центра — создание условий для проведения активного и полезного досуга для граждан пожилого возраста, а также их родных.
— Существующий в регионе комплекс мер поддержки позволил увеличить продолжительность жизни граждан в стационарных учреждениях министерства, на сегодня она составляет 72 года. В культурно-досуговых, спортивных, оздоровительных, образовательных мероприятиях в настоящее время участвует более 122 тысяч граждан пожилого возраста, — отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.