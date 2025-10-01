В Иркутской области расширяют меры поддержки для пожилых людей

Ведется развитие сети Школ ухода, где организуют обучение родственников и специалистов учреждений по оказанию помощи пожилым. Всего в Иркутской области действует 45 школ, услугами которых в текущем году воспользовались более 1,6 тысячи человек. Другой формой поддержки родственного и семейного ухода является создание приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. Создано 69 приемных семей, в которых проживает 75 граждан. Всего за шесть лет действия областного закона о приемных семьях для пожилых граждан в такие семьи было принято 165 человек. Мера поддержки наиболее востребована в сельской местности.