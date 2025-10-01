Ричмонд
В Москве начали строить проезд, который свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Возведение двухполосной дороги, которая свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей, началось в Москве. Об этом в своем канале в Мах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Начинаем строительство Проектируемого проезда № 963 — он свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей. Новая дорога будет двухполосной: по одной полосе в каждом направлении. Здесь разместим новые остановки наземного городского транспорта, устроим тротуары. В будущем планируем запустить автобусы, которые улучшат доступность ближайших станций метро», — написал мэр.

Он отметил, что планируется привести в порядок существующие и создать новые подъезды к жилым комплексам и промышленным предприятиям. В результате в районе Орехово-Борисово Южное появится новый удобный маршрут. Завершить работы намерены в 2027 году. Развитие дорожной сети квартального и районного уровней наряду с крупными инфраструктурными проектами — важная составляющая транспортного каркаса столицы, подчеркнул Собянин.

