В Москве начали строить проезд, который свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей

Он отметил, что планируется привести в порядок существующие и создать новые подъезды к жилым комплексам и промышленным предприятиям. В результате в районе Орехово-Борисово Южное появится новый удобный маршрут. Завершить работы намерены в 2027 году. Развитие дорожной сети квартального и районного уровней наряду с крупными инфраструктурными проектами — важная составляющая транспортного каркаса столицы, подчеркнул Собянин.