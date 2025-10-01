Мэр Уфы Ратмир Мавлиев уехал с гумконвоем в зону СВО

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев находится в зоне проведения специальной военной операции с очередной гуманитарной миссией. В своем обращении в соцсетях он отметил, что прибыл для передачи военнослужащим необходимого оборудования и техники.
Глава уфимской администрации сообщил, что в Мелитополе были переданы восемь мотоциклов, беспилотные летательные аппараты и другое специализированное оборудование, необходимое для выполнения боевых задач. Мавлиев добавил, что гуманитарная колонна продолжает движение по запланированному маршруту.
В своем обращении мэр Уфы также упомянул о третьей годовщине подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей, назвав эту дату важной вехой в истории страны и символом единства.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.