Мэр Уфы Ратмир Мавлиев уехал с гумконвоем в зону СВО

Вместе с гуманитарным конвоем мэр Уфы отправился в зону СВО.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев находится в зоне проведения специальной военной операции с очередной гуманитарной миссией. В своем обращении в соцсетях он отметил, что прибыл для передачи военнослужащим необходимого оборудования и техники.

Глава уфимской администрации сообщил, что в Мелитополе были переданы восемь мотоциклов, беспилотные летательные аппараты и другое специализированное оборудование, необходимое для выполнения боевых задач. Мавлиев добавил, что гуманитарная колонна продолжает движение по запланированному маршруту.

В своем обращении мэр Уфы также упомянул о третьей годовщине подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, Запорожской и Херсонской областей, назвав эту дату важной вехой в истории страны и символом единства.

