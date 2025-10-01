Воронежская пенсионерка выиграла миллион и несколько дней не догадывалась об этом

Пенсионерка, ранее работавшая мастером на заводе по производству телевизоров, рассказала, купила два билета в лотерейном киоске. Сначала поинтересовалась у продавца, везет ли ее покупателям. Услышав в ответ, что небольшие суммы — выигрывают довольно часто, оплатила покупку. Попросила достать новую пачку, выбрала. Розыгрыш смотрела по телевизору, заметила выигрыш, но не предполагала о каких суммах идет речь.
Выигранные средства Ираида Григорьевна планирует направить на частичное погашение ипотеки. Несмотря на крупный выигрыш, обладательница миллиона не собирается останавливаться и продолжает участвовать в лотереях, надеясь на новые победы.