Воронежская пенсионерка выиграла миллион и несколько дней не догадывалась об этом

Жительница Воронежа выиграла миллион рублей в 1609-м тираже «Русского лото», но узнала об этом лишь спустя несколько дней. Счастливый билет все это время висел на холодильнике, пока женщина вместе с дочерью не проверили его в фирменной точке продаж «Столото».

Пенсионерка, ранее работавшая мастером на заводе по производству телевизоров, рассказала, купила два билета в лотерейном киоске. Сначала поинтересовалась у продавца, везет ли ее покупателям. Услышав в ответ, что небольшие суммы — выигрывают довольно часто, оплатила покупку. Попросила достать новую пачку, выбрала. Розыгрыш смотрела по телевизору, заметила выигрыш, но не предполагала о каких суммах идет речь.

Выигранные средства Ираида Григорьевна планирует направить на частичное погашение ипотеки. Несмотря на крупный выигрыш, обладательница миллиона не собирается останавливаться и продолжает участвовать в лотереях, надеясь на новые победы.