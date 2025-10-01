В Астане хотят возвращать деньги за неиспользованное время на парковке

Депутат мажилиса Нуртай Нуралин поднял проблему парковок в Астане. В 2025 году в столице зарегистрировано 460 тысяч автомобилей. Каждый день в город въезжают еще 30 тысяч машин из пригородов. При этом жители жалуются на неудобную систему оплаты парковок.