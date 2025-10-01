Ричмонд
В Астане хотят возвращать деньги за неиспользованное время на парковке

Депутат мажилиса Нуртай Нуралин поднял проблему парковок в Астане. В 2025 году в столице зарегистрировано 460 тысяч автомобилей. Каждый день в город въезжают еще 30 тысяч машин из пригородов. При этом жители жалуются на неудобную систему оплаты парковок.

Источник: Курсив

По правилам 2016 года, минимальная оплата составляет один час, даже если машина стояла несколько минут, а деньги за неиспользованное время не возвращают.

По сути, деятельность операторов парковок сводится преимущественно к сбору платежей, что вызывает вопросы о соблюдении баланса интересов государства и граждан, а также о реализации конституционного права на свободное пользование дорогами и городской инфраструктурой.

считает депутат

Ранее власти обещали передать парковки государственной компании, но ничего не изменилось. Депутат предложил установить камеры с распознаванием номеров и возвратом денег за неиспользованное время, сделать прозрачной информацию о собранных платежах и штрафах, а также улучшить мобильное приложение, добавив функции возврата денег и интеграцию с камерами.