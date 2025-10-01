В Астане хотят возвращать деньги за неиспользованное время на парковке

По правилам 2016 года, минимальная оплата составляет один час, даже если машина стояла несколько минут, а деньги за неиспользованное время не возвращают.
По сути, деятельность операторов парковок сводится преимущественно к сбору платежей, что вызывает вопросы о соблюдении баланса интересов государства и граждан, а также о реализации конституционного права на свободное пользование дорогами и городской инфраструктурой.
Ранее власти обещали передать парковки государственной компании, но ничего не изменилось. Депутат предложил установить камеры с распознаванием номеров и возвратом денег за неиспользованное время, сделать прозрачной информацию о собранных платежах и штрафах, а также улучшить мобильное приложение, добавив функции возврата денег и интеграцию с камерами.