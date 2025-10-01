Премьер Дании призвала НАТО ответить России

«Мы должны быть предельно откровенны и понимать, что это, вероятно, только начало. Нам нужно, чтобы все европейцы понимали, что поставлено на карту и что происходит. Когда речь идет об использовании беспилотников или кибератаках, цель — нас разделить», — приводит цитату Фредериксен «Лента.ру».