Премьер Дании призвала НАТО ответить России

Датский премьер Метте Фредериксен заявила о необходимости усилить ответные меры НАТО на шаги России. По ее мнению, Москва в рамках противостояния с Западом намеренно ведет курс, направленный на раскол европейских стран. Об этом пишет Financial Times.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

«Мы должны быть предельно откровенны и понимать, что это, вероятно, только начало. Нам нужно, чтобы все европейцы понимали, что поставлено на карту и что происходит. Когда речь идет об использовании беспилотников или кибератаках, цель — нас разделить», — приводит цитату Фредериксен «Лента.ру».

Политик заявила о необходимости более детально обсудить в НАТО ответные меры на «якобы действия Москвы». При этом она не подкрепила свои утверждения какими-либо доказательствами.

Ранее Минобороны России опровергло обвинения западных стран в нарушении воздушного пространства НАТО, отметив, что удары по территории Польши не планировались. В ведомстве подчеркнули, что применение российских дронов на таком расстоянии невозможно.

