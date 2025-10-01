74 тысячи рублей потерял неудавшийся вахтовик из Омской области из-за пьянства

В среду, 1 октября, пресс-служба омского управления Федеральной службы судебных приставов сообщила об эпизоде, когда сотрудники ведомства взыскали в пользу компании из сферы грузоперевозок с уволенного сотрудника деньги как за бесцельно потраченное. Речь идет об ООО «Лайт».
Данная компания подала в суд иск о компенсации материального ущерба. Ее представители пояснили, что между ООО и неким жителем Полтавского района ранее заключался трудовой договор, по которому сельчанина приняли на работу водителя-экспедитора вахтовым методом.
Однако сотрудник отправился на вахту в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем трудовой договор с ним расторгнут. При приеме на работу работодатель понес расходы на приобретение и выдачу спецобуви и средств индивидуальной защиты, выплату единовременного пособия при отправлении на вахту, оплату билетов, проезда на маршрутном такси и обучение.
Изучив материалы дела, суд удовлетворил требования компании, решив взыскать в ее пользу общую сумму в 74 тыс. рублей.
Исполнительный документ в итоге приняли в работу и довели до взыскания денег сотрудники Полтавского районного отделения судебных приставов. Пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ, проверил его имущественное положение, обратив взыскание на его деньги и иные доходы.
В результате материальный ущерб ООО «Лайт» возместили в полном объеме.
Одновременно за позднее исполнение решения суда должнику пришлось оплатить и исполнительский сбор в размере 7% от долга.
Ранее мы сообщали, что суд взыскал более 30 тыс. рублей с омички за лечение избитого ей приятеля.