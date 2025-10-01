74 тысячи рублей потерял неудавшийся вахтовик из Омской области из-за пьянства

Однако сотрудник отправился на вахту в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем трудовой договор с ним расторгнут. При приеме на работу работодатель понес расходы на приобретение и выдачу спецобуви и средств индивидуальной защиты, выплату единовременного пособия при отправлении на вахту, оплату билетов, проезда на маршрутном такси и обучение.