Минобрнауки расширит список инженерных направлений в вузах

Минобрнауки расширит список направлений, для которых нужно ЕГЭ по физике.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Минобрнауки РФ расширит список инженерных направлений в вузах стран, где обязательным при поступлении станет ЕГЭ по физике, сообщается на сайте министерства.

«Список инженерных направлений подготовки и специальностей, при поступлении на которые обязательным испытанием станет ЕГЭ по физике, будет расширен до 25», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инициатива является еще одним шагом к тому, чтобы на все инженерные направления физика стала обязательным предметом для сдачи.