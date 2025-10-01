Минобрнауки расширит список инженерных направлений в вузах

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Минобрнауки РФ расширит список инженерных направлений в вузах стран, где обязательным при поступлении станет ЕГЭ по физике, сообщается на сайте министерства.
«Список инженерных направлений подготовки и специальностей, при поступлении на которые обязательным испытанием станет ЕГЭ по физике, будет расширен до 25», — говорится в сообщении.
Уточняется, что инициатива является еще одним шагом к тому, чтобы на все инженерные направления физика стала обязательным предметом для сдачи.