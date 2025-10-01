S7 Airlines запустит прямые рейсы из Владивостока в Бангкок в декабре

Авиакомпания S7 Airlines с 18 декабря возобновит прямое авиасообщение между Владивостоком и Бангкоком после пяти лет прерванных полётов. Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам, что позволит путешественникам из России планировать визиты в тайскую столицу и популярные курортные направления в зимний сезон без пересадок.
Самолёты будут вылетать из аэропорта Владивостока в 14:20 по местному времени и приземляться в бангкокском аэропорту Суварнабхуми в 18:45, что соответствует вечернему времени в столице Таиланда. Продолжительность перелёта составляет 7 часов 25 минут.
Возобновление маршрута является частью стратегии развития международной маршрутной сети на Дальнем Востоке, заявляют представители авиакомпании. Удобные прямые рейсы откроют новые возможности не только для жителей Приморского края, но и для туристов из Якутии, Сахалинской области и Камчатки. Теперь они смогут без транзитных пересадок добираться до популярных тайских курортов, таких как Паттайя, Пхукет и Самуи.
Билеты на рейсы уже доступны. Цены на перелёт в оба конца начинаются примерно от 59 тысяч рублей без багажа и достигают по максимуму 77 тысяч рублей, если пассажир оформляет багаж. Для сравнения, перелёты с пересадкой, например через Москву, обходятся в два раза дороже. Это делает прямые рейсы более удобным и экономичным вариантом для дальневосточников.
Авиасообщение между Владивостоком и Бангкоком было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Первый после её окончания прямой рейс по направлению запустил «Аэрофлот» в ноябре 2022 года. S7 Airlines только спустя пять с лишним лет принимает решение о восстановлении рейсов по этому международному маршруту.