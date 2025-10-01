S7 Airlines запустит прямые рейсы из Владивостока в Бангкок в декабре

Билеты на рейсы уже доступны. Цены на перелёт в оба конца начинаются примерно от 59 тысяч рублей без багажа и достигают по максимуму 77 тысяч рублей, если пассажир оформляет багаж. Для сравнения, перелёты с пересадкой, например через Москву, обходятся в два раза дороже. Это делает прямые рейсы более удобным и экономичным вариантом для дальневосточников.