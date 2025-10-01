Утром 1 октября в Ростове прозвучали сирены

Утром 1 октября в Ростове-на-Дону прозвучали учебные сирены. О проверке системы оповещения населения городские и областные власти, а также спасатели предупреждали заранее.
Сигнал «Внимание всем!» включили в 10:30 утра. После этого ростовчанам советовали включить один из десяти телеканалов или эфир одной из трех радиостанций: «Маяк», «Радио России» и «Вести-ФМ».
Подобную тренировку с 10:30 до 11 часов 1 октября должны провести во всех 55 территориях Дона. Предполагается использование электросирен, уличных громкоговорителей и трансляционных установок.
Напомним, проверки необходимы для поддержания работоспособности всех элементов системы оповещения населения.