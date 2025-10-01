Два теплохода застряли на Неве из-за сильного тумана

«Должны были пришвартоваться в Петербурге сегодня в 8 утра, но застряли из-за сильного тумана. В 7 утра на завтраке мы уже как полчаса стояли. Пассажиры кто как. Кто-то радуется из-за продолжения отдыха. Многие звонили работодателям и оправдывались, так как планировали в 9 утра быть на работе», — сказала Алина.