Два теплохода застряли на Неве из-за сильного тумана

По ее словам, непогода нарушила тайминг рейсов Петербург — Валаам — Петербург, маршрут которых продолжается с 29 сентября по 1 октября. Из-за тумана теплоходы замедлили ход, а к 6:30 утра и вовсе остановились.
«Должны были пришвартоваться в Петербурге сегодня в 8 утра, но застряли из-за сильного тумана. В 7 утра на завтраке мы уже как полчаса стояли. Пассажиры кто как. Кто-то радуется из-за продолжения отдыха. Многие звонили работодателям и оправдывались, так как планировали в 9 утра быть на работе», — сказала Алина.
К 10:30 часам утра туман начал рассеиваться, транспорт медленно начал движение.