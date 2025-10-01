Ричмонд
Два теплохода застряли на Неве из-за сильного тумана

Теплоходы «Ленин» и «Юрий Андропов» незапланированно встали на Неве в Кировском районе Ленобласти из-за сильного тумана утром 1 октября. Два судна должны были пришвартоваться в Петербурге к 8 утра, на время остановки пассажирам предложили дополнительную развлекательную программу. Об этом в беседе с «Фонтанкой» рассказала пассажирка «Ленина» Алина.

По ее словам, непогода нарушила тайминг рейсов Петербург — Валаам — Петербург, маршрут которых продолжается с 29 сентября по 1 октября. Из-за тумана теплоходы замедлили ход, а к 6:30 утра и вовсе остановились.

«Должны были пришвартоваться в Петербурге сегодня в 8 утра, но застряли из-за сильного тумана. В 7 утра на завтраке мы уже как полчаса стояли. Пассажиры кто как. Кто-то радуется из-за продолжения отдыха. Многие звонили работодателям и оправдывались, так как планировали в 9 утра быть на работе», — сказала Алина.

К 10:30 часам утра туман начал рассеиваться, транспорт медленно начал движение.