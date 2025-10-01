В реку Есиль Астаны выпустят полмиллиона карпов и амуров

Зарыбление идет в два этапа
По данным Комитета рыбного хозяйства МСХ РК, мероприятия проходят в рамках государственного заказа. Их цель — сохранение рыбных ресурсов в естественных водоемах и создание благоприятных условий для отдыха жителей Астаны.
29 сентября в ходе первого этапа в Есиль выпустили более 367 тыс. сеголеток карпа со средней навеской 10 граммов.
Второй этап в октябре
В октябре планируется продолжить зарыбление. В районе железнодорожного вокзала «Нурлы жол» в реку выпустят еще 237 тыс. сеголеток белого амура.
Карп — одна из самых популярных промысловых рыб, которая отличается высокой приспособляемостью и ценностью для рыболовства. Белый амур известен как «растительноядная рыба»: он питается водной растительностью и помогает очищать водоемы, поддерживая его экологический баланс.
В Есиле уже водятся щука, окунь, лещ, судак и другие виды рыб.