Минпросвещения планирует создать систему отечественного ИИ

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Министерство просвещения РФ думает над созданием отечественной системы искусственного интеллекта, которая бы помогала учителям и школьникам, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы сегодня очень аккуратно смотрим для того, чтобы в том числе создать отечественную систему искусственного интеллекта, которая помогала бы и учителям, и школьникам», — сказал министр на прямой линии в ходе форума классных руководителей.
В Москве 1−3 октября в Национальном центре «Россия» проходит Всероссийский форум классных руководителей (ФКР). Он объединит тысячу школьных учителей и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана. Форум проводится Министерством просвещения РФ.
Для участия в форуме педагоги прошли конкурсный отбор. Всего на мероприятие было подано более 48 тысяч заявок.