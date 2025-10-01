В Госдуму внесли законопроект о начале школьных уроков в девять утра

По словам соавтора инициативы, главы думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, нагрузка на школьников сейчас действительно высока: им нужно ходить на уроки, а затем, особенно в старших классах, большинство дополнительно занимается с репетиторами. Домашние задания также занимают значительное время, и дети вынуждены тратить на освоение программы по 10−12 часов в день.