Минприроды РФ выделит деньги на реконструкцию очистных сооружений в Магнитогорске

«В Пермском крае реконструируют очистные города Чайковский, в Челябинской — сооружения левого берега Магнитогорска, в Нижегородской — станции аэрации. Кроме того, государственное финансирование выделяется для обновления очистных сооружений левого берега Иркутска — это пока первая очередь проекта — и реконструкцию объекта в Кургане. В Ивановской области за счёт федеральных средств достроят централизованную систему водоотведения в городе Кинешме. Все эти объекты давно ждут люди», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.