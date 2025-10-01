Минприроды РФ выделит деньги на реконструкцию очистных сооружений в Магнитогорске

Завершился первый этап отбора проектов на строительство и реконструкцию очистных сооружений по федеральному проекту «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».
На начальном этапе государственное финансирование получат проекты в Пермском крае, Челябинской, Курганской, Иркутской, Ивановской и Нижегородской областях.
«В Пермском крае реконструируют очистные города Чайковский, в Челябинской — сооружения левого берега Магнитогорска, в Нижегородской — станции аэрации. Кроме того, государственное финансирование выделяется для обновления очистных сооружений левого берега Иркутска — это пока первая очередь проекта — и реконструкцию объекта в Кургане. В Ивановской области за счёт федеральных средств достроят централизованную систему водоотведения в городе Кинешме. Все эти объекты давно ждут люди», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
По его словам, каждый из шести объектов прошел отбор на специально созданном на площадке Минприроды научно-техническим совете. Представленные решения подробно разбирались с точки зрения обоснованности заявленной мощности объекта, целесообразности использования конкретного оборудования.
Среди критериев отбора — полученное комплексное экологическое разрешение, а завершение работ — не позднее 1 декабря 2030 года. Это сделано для того, чтобы не допустить неэффективного использования средств федерального бюджета.
Второй отбор проектов на реконструкцию и строительство очистных сооружений по федпроекту «Вода России» запланирован на февраль 2026 года.