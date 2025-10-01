Самарское метро может выйти на поверхность

Транспортная карта Самары может сильно измениться в ближайшие годы. Городские власти включили в стратегию развития до 2036 года масштабный проект: наземное метро, построенное на базе существующей железнодорожной инфраструктуры. об этом пишет «Самарская газета».
В планах — завершение строительства станции «Театральная», запуск новых скоростных маршрутов по уже действующим железным путям и создание современных транспортно-пересадочных узлов. Не забыли и о цифровизации: поезда планируют оснастить Wi-Fi и зарядными устройствами, а проезд сделать удобным с помощью единого электронного билета.
Конкретные маршруты пока не объявлены, но местные СМИ предполагают, что проект затронет линии электричек, неиспользуемые участки в Красноглинском и Кировском районах и территорию около речного порта. Также рассматривается соединение районов «Волгарь» и «Крутые ключи» через так называемый Самарский агломерационный диаметр (САД).
Жители смогут высказать своё мнение на общественных слушаниях, которые пройдут с 2 по 16 октября. Кроме того, в планах прорабатывается идея скоростной железной дороги между Самарой и Тольятти с заездом через аэропорт Курумоч.
Напомним, что станцию «Театральная» обещают открыть к 1 января 2028 года.