Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три дома в центре Воронежа на день останутся без холодной воды

О плановых работах предупредил водоканал.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 3 октября, специалисты РВК-Воронеж проведут замену запорной арматуры на улице Кирова, 8. В связи с этим без холодной воды останутся три дома в центре города. Подача ресурса будет ограничена с 10:00 до 17:00 по адресам:

— ул. Кирова, 8, 10;

— ул. Пушкинская, 35.

— После восстановления подачи воды возможно временное изменение ее цвета. Магистральные сети будут тщательно промыты и очищены. Вода по биологическому и химическому составу остается полностью безопасной и не представляет угрозы для здоровья, — сообщили в водоканале.