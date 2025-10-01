Три дома в центре Воронежа на день останутся без холодной воды

В пятницу, 3 октября, специалисты РВК-Воронеж проведут замену запорной арматуры на улице Кирова, 8. В связи с этим без холодной воды останутся три дома в центре города. Подача ресурса будет ограничена с 10:00 до 17:00 по адресам:
— ул. Кирова, 8, 10;
— ул. Пушкинская, 35.
— После восстановления подачи воды возможно временное изменение ее цвета. Магистральные сети будут тщательно промыты и очищены. Вода по биологическому и химическому составу остается полностью безопасной и не представляет угрозы для здоровья, — сообщили в водоканале.