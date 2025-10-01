Ричмонд
«Большое количество пожарной аварийно-спасательной техники». В МЧС сказали, что будет происходить на заводе «Горизонт»

МЧС предупредило минчан о происходящем на заводе «Горизонт».

Источник: Комсомольская правда

В МЧС сообщили, что на завод «Горизонт» выбыло большое количество пожарной аварийно-спасательной техники.

В ведомстве проинформировали о том, что 1 октября в Минске на заводе «Горизонт» будут проходить тактико-специальные учения.

В рамках учений на предприятие в районе переулка Софьи Ковалевской прибудет большое количество пожарной аварийно-спасательной техники.

Минчан попросили не волноваться и с пониманием отнестись к необходимости проведения подобных пожарных учений.

— Учения на заводе «Горизонт» запланированы с11.00 до 13.00 часов, — пояснили в пресс-службе МЧС.

Накануне МЧС сообщило о пожаре в социальном пансионате под Минском.

А еще в Витебске МЧС вызвали из-за собаки, которая грелась на батареях и застряла.

