«Большое количество пожарной аварийно-спасательной техники». В МЧС сказали, что будет происходить на заводе «Горизонт»

В МЧС сообщили, что на завод «Горизонт» выбыло большое количество пожарной аварийно-спасательной техники.
В ведомстве проинформировали о том, что 1 октября в Минске на заводе «Горизонт» будут проходить тактико-специальные учения.
В рамках учений на предприятие в районе переулка Софьи Ковалевской прибудет большое количество пожарной аварийно-спасательной техники.
Минчан попросили не волноваться и с пониманием отнестись к необходимости проведения подобных пожарных учений.
— Учения на заводе «Горизонт» запланированы с11.00 до 13.00 часов, — пояснили в пресс-службе МЧС.
