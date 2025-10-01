«Длится 30 часов и не прекращается». Ученые объявили о затянувшемся геомагнитном шторме на Земле — что ждать белорусам

Еще в лаборатории указали на ухудшение параметров межпланетной среды за последние сутки. Так, в окрестностях Земли возросла скорость солнечного ветра до примерно 700 километров в секунду (было около 400 километров в секунду). Также выросла до 300 тысяч градусов температура плазмы. И лишь напряжение в межпланетном магнитном поле расценивается как умеренное после пиковых колебаний во вторник, 30 сентября.