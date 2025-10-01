«Длится 30 часов и не прекращается». Ученые объявили о затянувшемся геомагнитном шторме на Земле — что ждать белорусам

Ученые предупредили белорусов и других жителей Земли о непрекращающемся 30 часов геомагнитном шторме. Подробнее о космической погоде рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Накануне ученые заявили о самой мощной магнитной буре на Земле за три месяца.
А сейчас сделали заявление, что начавшийся во вторник, 30 сентября, геомагнитный шторм длится уже около 30 часов и не собирает прекращаться. Отмечается, что обстановка на Солнце, а также в околоземном пространстве не способствуют завершению сильнейшей магнитной бури. Сохраняется лишь вероятность снижения ее уровня: с «красного» до «желтого».
Белорусам и другим жителям Земли в лаборатории солнечной астрономии сказали, что прогноз космической погоды на ближайшие сутки останется неблагоприятным.
— Прогноз на сутки включает более чем 50% вероятность формирования на Солнце вспышек высшего X-класса, — предостерегли ученые.
Еще в лаборатории указали на ухудшение параметров межпланетной среды за последние сутки. Так, в окрестностях Земли возросла скорость солнечного ветра до примерно 700 километров в секунду (было около 400 километров в секунду). Также выросла до 300 тысяч градусов температура плазмы. И лишь напряжение в межпланетном магнитном поле расценивается как умеренное после пиковых колебаний во вторник, 30 сентября.
