Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Длится 30 часов и не прекращается». Ученые объявили о затянувшемся геомагнитном шторме на Земле — что ждать белорусам

Ученые сказали белорусам о непрекращающемся 30 часов геомагнитном шторме.

Источник: Комсомольская правда

Ученые предупредили белорусов и других жителей Земли о непрекращающемся 30 часов геомагнитном шторме. Подробнее о космической погоде рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Накануне ученые заявили о самой мощной магнитной буре на Земле за три месяца.

А сейчас сделали заявление, что начавшийся во вторник, 30 сентября, геомагнитный шторм длится уже около 30 часов и не собирает прекращаться. Отмечается, что обстановка на Солнце, а также в околоземном пространстве не способствуют завершению сильнейшей магнитной бури. Сохраняется лишь вероятность снижения ее уровня: с «красного» до «желтого».

Белорусам и другим жителям Земли в лаборатории солнечной астрономии сказали, что прогноз космической погоды на ближайшие сутки останется неблагоприятным.

— Прогноз на сутки включает более чем 50% вероятность формирования на Солнце вспышек высшего X-класса, — предостерегли ученые.

Еще в лаборатории указали на ухудшение параметров межпланетной среды за последние сутки. Так, в окрестностях Земли возросла скорость солнечного ветра до примерно 700 километров в секунду (было около 400 километров в секунду). Также выросла до 300 тысяч градусов температура плазмы. И лишь напряжение в межпланетном магнитном поле расценивается как умеренное после пиковых колебаний во вторник, 30 сентября.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусским пенсионерам, сказав о качестве жизни.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше