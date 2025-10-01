Сотрудники ФСБ предотвратили массовые убийства в Красноярске

В Красноярске и других российских городах планировались массовые убийства, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Задержать удалось пять граждан России, причастных к подготовке массовых убийств в городах Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Еще трое несовершеннолетних из Челябинской области планировали совершить теракт на объекте транспортной инфраструктуры.
«В адресах их проживания изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки вооруженных нападений, нацистская символика и пропагандистские материалы украинских террористических структур», — отметили в ФСБ.
Выйти на злоумышленников удалось во время мероприятий, направленных на пресечение работы деструктивных интернет-ресурсов. Они прошли в 75 регионах России. Предостережения получили 325 администраторов и пользователей.
У 59 администраторов каналов и чатов мессенджера Telegram нашли в телефонах инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению взрывчатых веществ, а также переписка с зарубежными кураторами террористических организаций. Сами каналы распространяли неонацистскую и террористическую идеологию.
В отношении 9 человек возбудили уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту; участии в деятельности террористической организации; незаконном хранении взрывчатых веществ; публичных призывах к осуществлению террористической деятельности; публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.
«Приняты меры профилактики в отношении 258 лиц, попавших под интернет-воздействие модераторов деструктивных идеологий. Решается вопрос о квалификации противоправной деятельности 58 пропагандистов и сторонников идеологии массовых убийств и суицида», — добавили в ФСБ.