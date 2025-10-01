Сотрудники ФСБ предотвратили массовые убийства в Красноярске

У 59 администраторов каналов и чатов мессенджера Telegram нашли в телефонах инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению взрывчатых веществ, а также переписка с зарубежными кураторами террористических организаций. Сами каналы распространяли неонацистскую и террористическую идеологию.