В Омской области проверили системы оповещения

Сегодня состоялась плановая проверка работы систем оповещения.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 1 октября, с 10:35 до 10:45 в Омской области прошла плановая проверка систем оповещения. В этот период в городе прозвучали электросирены, а эфиры радио и телевидения были приостановлены.

Несмотря на предварительные уведомления, некоторые омичи всё же испытали беспокойство. Напоминаем, что данная проверка не представляет угрозы. Цель мероприятия — поддержание систем оповещения в рабочем состоянии и улучшение механизмов передачи важной информации для жителей региона.

Такие проверки проводятся дважды в год — в первую среду марта и октября по всей территории России.