Свыше 780 жителей Березовского района Югры приняли участие в субботнике

Всероссийский экологический субботник прошел 24 сентября в Березовском районе Югры при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». В нем приняли участие свыше 780 человек, сообщили в природнадзоре региона.
В общей сложности они очистили от мусора 27 километров береговых линий рек Северной Сосьвы и Вогулки, а также ручья Голчен-Лор. Это на 5 километров больше, чем планировалось. С площади размером 210 гектаров собрали 96 кубометров отходов.
«Проведение таких мероприятий — важный шаг на пути к достижению целей национального проекта “Экологическое благополучие”. Каждый из неравнодушных жителей Березовского района внес свой вклад в общее дело. Именно такие совместные усилия делают нашу землю чище, красивее и экологически устойчивее», — говорится в сообщении.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.