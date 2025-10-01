Двухэтажные поезда «Буревестник» свяжут Нижний Новгород с Москвой

Выход на маршрут запланирован с 3 декабря 2025 года в ежедневном режиме. Время в пути в одну сторону составит 4 часа. Из Нижнего Новгорода составы будут отправляться в 07:20, 15:29 и 18:57, прибывая в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно.