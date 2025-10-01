Двухэтажные поезда «Буревестник» свяжут Нижний Новгород с Москвой

Скоростные двухэтажные поезда «Буревестник» будут курсировать на маршруте Нижний Новгород — Москва. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Выход на маршрут запланирован с 3 декабря 2025 года в ежедневном режиме. Время в пути в одну сторону составит 4 часа. Из Нижнего Новгорода составы будут отправляться в 07:20, 15:29 и 18:57, прибывая в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно.
В обратном направлении поезда отправятся из столицы в 10:05, 13:45 и 20:15, прибывая в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03 соответственно.
За один рейс «Буревестник» сможет перевозить свыше 730 пассажиров.
«Железнодорожное сообщение с Москвой — важное и ключевое. При большом количестве поездов, следующих в столицу, тем не менее, отмечается растущий спрос и ежегодное увеличение пассажиропотока. Повышенная вместимость поезда “Буревестник” позволит удовлетворить спрос пассажиров и сделать дорогу в Москву еще комфортнее», — отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.
На сегодняшний день стоимость билетов на 3 декабря стартует от 1571 рубля.