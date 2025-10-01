На Дону еще больше семей смогут бесплатно арендовать вещи для новорожденных

Перечень семей из Ростовской области, которые могут воспользоваться услугой бесплатного проката вещей для новорожденных по нацпроекту «Семья», был расширен, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Ранее взять вещи в аренду могли студенческие, молодые, многодетные семьи и одинокие матери и отцы. Теперь услуга доступна родителям, воспитывающим ребят с инвалидностью. Кроме того, в перечень вошли семьи участников специальной военной операции.
В ведомстве напомнили, что в этом году в 20 муниципалитетах Ростовской области открыли 27 пунктов проката. До конца декабря заработают еще 5.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.