Кравцов рассказал, когда в России введут единые школьные учебники

«Планируется поэтапный переход на государственные учебники. Начиная, как я уже сказал, со следующего года. С 2027 года мы планируем представить государственные учебники по естественно-научным предметам, по русскому языку, литературе. Нужна апробация. И мы так смотрим, что массовое внедрение с 1 сентября 2028 года», — сказал министр на прямой линии в ходе форума классных руководителей.