В селе Верхняя Хава Воронежской области открыли молодежный центр

Молодежный центр открыли в селе Верхняя Хава в Воронежской области. Его обустроили в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном молодежном центре.
На базе нового пространства будут проводить мастер-классы, встречи, форумы и конференции. Там также будут собираться участники местного отделения Движения первых и районные волонтеры, отметили в правительстве региона.
«Это событие не только для Верхнехавского района, но и для всей Воронежской области. Поздравляю жителей и молодежь района. Супер, что у нас все получилось!» — сказал руководитель управления молодежной политики Воронежской области Сергей Афанасьев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.