Сирены звучали в Петербурге 1 октября

Примерно в 10:40 в Петербурге зазвучала сирена. Продолжалось это около двух минут. После этого включили громкоговорители — было объявлено о проверке систем оповещения. Местных жителей просили сохранять спокойствие.
Далее по радио и телевизору россияне могли увидеть и послушать минутное информационное сообщение.
Как уточняли в МЧС России, такие плановые проверки проводятся для того, чтобы удостовериться в работоспособности всех элементов системы оповещения.
В Петербурге подобные проверки обычно проходят два раза в год. Предыдущая была в марте.