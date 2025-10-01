Ричмонд
Сирены звучали в Петербурге 1 октября

Утром 1 октября в Петербурге зазвучали сирены. Поводов для волнения не было. По всей стране проходила проверка систем оповещения. Об этом граждан несколько раз предупреждали в МЧС.

Примерно в 10:40 в Петербурге зазвучала сирена. Продолжалось это около двух минут. После этого включили громкоговорители — было объявлено о проверке систем оповещения. Местных жителей просили сохранять спокойствие.

Далее по радио и телевизору россияне могли увидеть и послушать минутное информационное сообщение.

Как уточняли в МЧС России, такие плановые проверки проводятся для того, чтобы удостовериться в работоспособности всех элементов системы оповещения.

В Петербурге подобные проверки обычно проходят два раза в год. Предыдущая была в марте.