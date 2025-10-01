В Красноярском крае пройдет Всероссийский День беременных

В этот день для будущих мам подготовят лекции, консультации и акции, посвященные теме семьи, материнства и отцовства.
Цель праздника — привлечь внимание общества к поддержке женщин в период ожидания ребенка, рассказать о доступных мерах помощи со стороны государства, бизнеса и общественных организаций, а также подчеркнуть важность семейных ценностей.
День беременных проводится в России дважды в год, сообщает краевой минздрав. Первое мероприятие состоялось в 2022 году и охватило 16 регионов страны. Сейчас акция приобрела всероссийский масштаб.
Инициатором выступает проект «ВСЁБЕРЕМЕННЫМ.РФ» движения «За жизнь» и Демографической платформы.
