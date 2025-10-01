Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае пройдет Всероссийский День беременных

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во вторник, 7 октября, в медицинских учреждениях региона состоится Всероссийский День беременных.

Источник: Reuters

В этот день для будущих мам подготовят лекции, консультации и акции, посвященные теме семьи, материнства и отцовства.

Цель праздника — привлечь внимание общества к поддержке женщин в период ожидания ребенка, рассказать о доступных мерах помощи со стороны государства, бизнеса и общественных организаций, а также подчеркнуть важность семейных ценностей.

День беременных проводится в России дважды в год, сообщает краевой минздрав. Первое мероприятие состоялось в 2022 году и охватило 16 регионов страны. Сейчас акция приобрела всероссийский масштаб.

Инициатором выступает проект «ВСЁБЕРЕМЕННЫМ.РФ» движения «За жизнь» и Демографической платформы.

16+