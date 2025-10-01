В Молдове на каждого работника приходится один безработный: Почти половина активных жителей страны не имеют возможности купить себе еду или одежду

Половина Молдовы без работы: 58% активного населения вне рынка труда.
В 2025 году Республика Молдова столкнулась с тревожным социально-экономическим явлением — более 58% населения старше 15 лет оказалось вне рынка труда.
По данным Национального бюро статистики, почти 6 из 10 граждан не работают и не ищут работу.
Особенно остро кризис ощущается среди женщин и жителей сельской местности, где возможности для трудоустройства остаются минимальными.
Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, это усугубит бедность, ускорит миграцию и подорвет устойчивость национальной экономики.
