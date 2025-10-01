Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове на каждого работника приходится один безработный: Почти половина активных жителей страны не имеют возможности купить себе еду или одежду

Половина жителей Молдовы — без работы.

Источник: Комсомольская правда

Половина Молдовы без работы: 58% активного населения вне рынка труда.

В 2025 году Республика Молдова столкнулась с тревожным социально-экономическим явлением — более 58% населения старше 15 лет оказалось вне рынка труда.

По данным Национального бюро статистики, почти 6 из 10 граждан не работают и не ищут работу.

Особенно остро кризис ощущается среди женщин и жителей сельской местности, где возможности для трудоустройства остаются минимальными.

Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, это усугубит бедность, ускорит миграцию и подорвет устойчивость национальной экономики.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Страшный ночной пожар в Кишиневе на складе стройматериалов: его тушили 18 пожарных автомобилей и 79 спасателей.

О жертвах не сообщается (далее…).

Не носишь в сердце желтый цвет, накликаешь себе ты бед: Жители Молдовы, проголосовавшие против ПАС, сегодня оказались «наймитами Кремля» и обыкновенными «бандитами».

А мода, в том числе, политическая, непременно должна меняться, чтобы мы все не ходили в одинаковых одеждах, по струночке и строем (далее…).

В аэропорту Анталии у туристов из Молдовы на стойке регистрации рейсов в Кишинев требуют по 150 долларов: Без этого не дают улететь — что происходит.

В интернетах пишут, что это происходит уже около месяца (далее…).