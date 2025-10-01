В Московском регионе провели проверку системы оповещения населения

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, в столице длительность проверки планировалась в течение 30 секунд с трансляцией музыки и записи пения птиц, обитающих в Московском регионе. В проверке задействовали не все городские устройства, поэтому звуковой сигнал звучал не во всех частях Москвы. Услышать его можно было, в частности, на бульварах в центре города и в западных и юго-западных районах Москвы, передают корреспонденты ТАСС.
В свою очередь в Московской области проверка системы оповещения была также проведена в установленное время, там прозвучали гудки сирен. В частности, корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках области, слышали их в Химках, Красногорске, Жуковском и Раменском. При этом на несколько минут в регионе прервалось вещание телеканалов, и в эфире прозвучали специальные звуковые сообщения.