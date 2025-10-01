Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Московском регионе провели проверку системы оповещения населения

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Комплексная проверка систем оповещения прошла в Москве и Московской области, передают корреспонденты ТАСС. В столице можно было услышать музыку с пением птиц.

Источник: AP 2024

Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, в столице длительность проверки планировалась в течение 30 секунд с трансляцией музыки и записи пения птиц, обитающих в Московском регионе. В проверке задействовали не все городские устройства, поэтому звуковой сигнал звучал не во всех частях Москвы. Услышать его можно было, в частности, на бульварах в центре города и в западных и юго-западных районах Москвы, передают корреспонденты ТАСС.

В свою очередь в Московской области проверка системы оповещения была также проведена в установленное время, там прозвучали гудки сирен. В частности, корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках области, слышали их в Химках, Красногорске, Жуковском и Раменском. При этом на несколько минут в регионе прервалось вещание телеканалов, и в эфире прозвучали специальные звуковые сообщения.